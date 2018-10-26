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بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ24 جنيها للكيلو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
بورصة الدواجن ..
بورصة الدواجن .. إستقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها
جمال صلاح الدين
شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الجمعة، استقرارا في الأسعار، حيث سجلت الفراخ البيضاء 24 جنيهًا للكيلو، وهو نفس سعر أمس، الخميس.

كما بلغت أسعار الفراخ الساسو 27 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.5 و7.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 3.5 و3.75 جنيه.

فيما ارتفعت أسعار الأمهات البيضاء لتسجل 21 جنيهًا للكيلو.
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