هبة عبد الغني تعيش حالة من النشاط الفني بـ 4 أعمال درامية

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها الغامرة بعرض مسلسل "لدينا أقوال أخرى" خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية المصرية المفتوحة، لافتة إلى أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الرائعة منذ بدء عرض حلقات المسلسل على قناة ON E خاصة بعدما زادت الأحداث إثارة وتشويقا بمقتل زوجها بالمسلسل.





وأكدت "هبة" في تصريحات لها، أن الإشادات التي تلقتها من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أبهرتها وكان بمثابة مفاجأة لها.





وأعلنت هبة أن شخصية "أم أحمد" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لمسلسل سوف تشهد خلال الحلقات المقبلة، العديد من المفاجآت الصادمة للجمهور، خاصة بعدما تشير أصابع الاتهام في مقتل زوجها للشخصية المستشارة أمينة منصور "يسرا" بالمسلسل.





ويشارك في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى" كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة يسرا، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، هبة عبد الغني, نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.



