ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ألسن عين شمس تناقش إعداد الطلاب لسوق العمل.. الأحد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت د.دينا عبده، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الروسية، ومدير وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إن الوحدة ستعقد ندوة بعنوان "كيف تعد نفسك لسوق العمل" لطلاب وخريجي الكلية، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأضافت دينا، في بيان للكلية، أن الندوة تأتي في إطار فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تحت إشراف د.علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع، مشيرة إلى أن الندوة تستهدف تنمية قدرات ومهارات خريجي الألسن لتواكب متطلبات سوق العمل، وسد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والعملية.

وتأتي الندوة تحت رعاية د. منى فؤاد عميد الكلية، د.علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع، ويلقيها إبراهيم ممدوح المتخصص في التوظيف والتنمية البشرية.
loading...

ترشيحاتنا

بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقى نفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية

نجم آراب ايدول ينعى ضحايا سيول الأردن

150 مباراة إفريقية .. هكذا أصبح حسام عاشور عميد لاعبي القارة السمراء

تشييع جنازة المخرج عمر الشيخ من مسجد الشربتلي بالتجمع .. صور

هآرتس العبرية: مقتل الفلسطينية عائشة الرابي عمل إرهابى

معارضون أتراك: أردوغان أدعى فضيلة زائفة في قضية خاشقجي

حقيقة انتقال كينو إلى الأهلى فى يناير

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته

أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فتش عن العهدة.. تفاصيل ومفاجآت جديدة حول مذبحة مكتب بريد قليوب..النيابة تطالب بعمل جرد دقيق للملفات ولجنة الجرد تكشف قيمة العجز..التحريات:المنتحر طالب بزيادة الحراسة على مكتب البريد أكثر من مرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته
17 سفيرا و30 شخصية أجنبية يشاركون في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي ..فيديو
مفتي القدس: سياسات واشنطن وإسرائيل لن تغير من عروبة المدينة.. فيديو
مفتي القدس: لسنا ضد الديانات السماوية.. فيديو
مفتى القدس: مصر لها دور كبير في دعم شعب وقضية فلسطين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟