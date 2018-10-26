ألسن عين شمس تناقش إعداد الطلاب لسوق العمل.. الأحد

قالت د.دينا عبده، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الروسية، ومدير وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إن الوحدة ستعقد ندوة بعنوان "كيف تعد نفسك لسوق العمل" لطلاب وخريجي الكلية، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل بقاعة مؤتمرات الكلية.



وأضافت دينا، في بيان للكلية، أن الندوة تأتي في إطار فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تحت إشراف د.علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع، مشيرة إلى أن الندوة تستهدف تنمية قدرات ومهارات خريجي الألسن لتواكب متطلبات سوق العمل، وسد الفجوة بين الحياة الأكاديمية والعملية.



وتأتي الندوة تحت رعاية د. منى فؤاد عميد الكلية، د.علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع، ويلقيها إبراهيم ممدوح المتخصص في التوظيف والتنمية البشرية.

