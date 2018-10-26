موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الكامب نو حيث يستضيف مباراة الكلاسيكو المنتظرة لكل جماهير الكرة حول العالم حيث يلتقي فريق برشلونة غريمه التقليدى ريال مدريد.



وتقام المباراة بين برشلونة وريال مدريد بعد غد الأحد في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الاسباني.



وتشهد مباراة الكلاسيكو حدثا فريدا وهو غياب النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسى لأول مرة معا عن قمة برشلونة والريال منذ 2007؛ حيث يغيب الأول بعد انتقاله الصيف الماضى إلى يوفنتوس والثانى للإصابة بكسر فى اليد.



ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد علي قنوات بين سبورتس الرياضية بشكل حصري.



جدير بالذكر أن برشلونة يحتل قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة بينما يأتي ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 14 نقطة.