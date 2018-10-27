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مبعوث أممي: إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة باليمن

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:08 ص
مبعوث أممي: إصلاح
مبعوث أممي: إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة
أ ش أ
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، أن إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة التي يواجهها اليمنيون، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والمساعدات المالية التي قدمتها في سبيل دعم اقتصاد البلاد.

وأشاد جريفثس - في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أيضا بالمساعدات الاقتصادية الإماراتية في سبيل دعم الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة أحد أسباب المجاعة في صنعاء.

وكشف المبعوث الأممي النقاب عن إجراء محادثات بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بنهاية نوفمبر في فيينا أو جنيف لحل الأزمة اليمنية، موضحا أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 16 من الشهر القادم على مواعيد المحادثات اليمنية المرتقبة.

وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة لدية رغبة كبيرة في حل الصراع في اليمن، وإن مساعيه هدفها استكمال عمله سعيا لحل الأزمة في اليمن"، منوها بأنه سيلتقي رئيس الوزراء اليمني الجديد في عدن قريبا، وأنه سيتوجه إلى محافظة تعز للاطلاع على الوضع فيها.

وأضاف جريفثس أن منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة ماك لوكوك حدد قائمة واضحة بشأن ما يجب القيام به، وعلى رأسها وقف الأعمال العدائية في اليمن.
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