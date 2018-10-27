البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف

نظمت مديرية امن بني سويف بالتعاون مع إدارة مسجد عمر ابن عبد العزيز بمدينة بني سويف، اليوم السبت، مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والخضراوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تحت إشراف مباحث التموين بالمحافظة.





وشهدت المبادرة إقبالا جماهيريًا مكثفا وسط أجواء احتفالية إذاعة الأناشيد والأغانى الوطنية وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار الخضروات والسلع واللحوم.





وجاء ذلك فى إطار استمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بتوجيه من رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتى بدأت من خلال توفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، ولاقت استحسانا وإشادة من جمهور المواطنين، واستمرارًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق واستمرار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والسلع بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها .



