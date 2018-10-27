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محافظات

البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
محمد عبدالحليم
نظمت مديرية امن بني سويف بالتعاون مع إدارة مسجد عمر ابن عبد العزيز بمدينة بني سويف، اليوم السبت، مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والخضراوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تحت إشراف مباحث التموين بالمحافظة.

وشهدت المبادرة إقبالا جماهيريًا مكثفا وسط أجواء احتفالية إذاعة الأناشيد والأغانى الوطنية وإشادة المواطنين بجهود وزارة الداخلية فى تخفيض أسعار الخضروات والسلع واللحوم.

وجاء ذلك فى إطار استمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بتوجيه من رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتى بدأت من خلال توفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، ولاقت استحسانا وإشادة من جمهور المواطنين، واستمرارًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاق واستمرار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والسلع بالأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودتها .

من جانبه قال المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، إننا نجحنا في المشاركة في المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، حيث تمكنا من توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة، حيث وفرنا سعر كيلو البطاطس بـ 5 جنيهات، ومثيلتها للطماطم، و85 جنيها لكيلو اللحوم البلدية، و7 جنيهات لكيلو السكر و8 جنيهات لكيلو الأرز، وجنيهان ونصف للمكرونة.
البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف
البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف
البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف
البطاطس 5 جنيهات واللحوم 85 في مبادرة الداخلية ببني سويف
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