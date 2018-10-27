‎وليد فواز يستأنف تصوير قرمط بيتمرمط ويستعد لفيلم جديد

استأنف الفنان وليد فواز تصوير مشاهد فيلمه الجديد "قرمط بيتمرمط"، بعد توقفه خلال الفترة الماضية، وجمعت المشاهد بين وليد فواز وأحمد أدم.



وجاءت عودة تصوير الفيلم بمشاهد أكشن، وسيستمر "فواز في تصوير العمل خلال الأيام المقبلة حيث يعكف المخرج أسد فولادكار على الانتهاء من العمل تمهيدًا لطرحه في دور العرض.



فيلم "قرمط بيتمرمط" بطولة أحمد آدم، ووليد فواز ودينا فؤاد و بيومى فؤاد ومي سليم انتصار و محمد ثروت وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار وإنتاج أحمد السبكي. وعلى جانب أخر يستعد وليد فواز لدراما رمضان 2019 حيث يفاضل بين أكثر من عمل تليفزيوني سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، بينما يستعد للمشاركة في بطولة سينمائية خلال الفترة القادمة.‎