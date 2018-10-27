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السجيني يكشف خطة مجلس النواب للقضاء على مشكلة القمامة في مصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة منظومة النظافة الجديدة؛ موضحًا أنه تم وضع جدول زمني من أجل إنهاء مشكلة القمامة في مصر نهائيًا.

وأوضح السجيني خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أنه تم وضع جدول زمني لإنهاء مشكلة القمامة في مصر وفق رؤية محددة ورؤية واضحة، خاصة أنها ظاهرة متراكمة منذ عدة سنوات. 

وتابع السجيني: «لا يمكن أن يخطو مجتمع إلى التقدم والرقي دون خطوات ثابتة وواضحة ومحددة».
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