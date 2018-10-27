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شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:52 م
تمشيط الشرطة فى مدينة
تمشيط الشرطة فى مدينة بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا
حسام الحارتي
نشرت فضائية "EURONEWS" الأوروبية اللقطات الأولى أثناء تمشيط الشرطة فى مدينة بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا الامريكية وتفقد المعبد اليهودي بعد استهدافه والذي أسفر عن سقوط بعض القتلى والجرحى.

وطوقت الشرطة المعبد اليهودي للقبض على المسلحين المتسببين في موت وإصابة العديد من الاشخاص، بالاضافة الي ظهور أجهزة البحث عن المتفجرات تحسبا لحدوث أي شيء آخر.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قام بتحذير الأهالى فى منطقة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، من الخروج من منازلهم بعد تواجد مسلح داخل معهد يهودى بالمنطقة.
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شاهد.. اللقطات الأولى لتفقد الشرطة الأمريكية المعبد اليهودي بعد استهدافه

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