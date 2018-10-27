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أحمد موسى: كيلو البطاطس بـ 5 جنيهات اليوم .. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر الي سعد الفرماوي، رئيس مدينة ميت غمر بمحافظة الغربية؛ الذي قام بالذهاب إلى سوق الجملة وشراء سيارة نقل «بطاطس»، وذهب لبيعها أمام مجلس المدينة تيسيرا على المواطنين

وأكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن رئيس المدينة كان يبيع البطاطس الكيلو بــ 6.5 جنيه موضحا أن الرقابة الإدارية ضبطت كميات كبيرة مخزنة في حملة على التجار.

كما قدم موسى الشكر الي كل المسئولين في الرقابة الإدارية والزراعة والمحافظات، الذين يعملون ليل نهار إلى عودة الاسعار الي طبيعتها مرة أخرى؛ منوها أن كيلو البطاطس اليوم بـ 5 جنيهات.
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