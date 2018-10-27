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رياضة

صبحي يفتتح البطولة العربية للطائرة بدقيقة حدادا على ضحايا سيول الأردن

السبت 27/أكتوبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للكرة الطائرة الــ ٢١ للكبار والمقامة على ملاعب استاد القاهره في الفترة من ٢٧ اكتوبر وحتي ٣ نوفمبر.

‎كان في استقبال صبحي المهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة والدكتور جمال الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

ومن جانبه رحب صبحي بالوفود العربية المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية
وتوجه صبحي في كلمته خلال افتتاحه فعاليات البطولة العربية ، بالشكر بصفة خاصة للمنتخب الفلسطيني الذي تحمل مشقة كبيرة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها مصر.

وطالب صبحي قبل إنهاء كلمته الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء السيول في الأردن.

ومن جانبه ألقى كمال الزروق كلمة نيابة عن رئيس الاتحاد العربي أشاد فيها بوزير الشباب والرياضة المصري و رحب فيها بجميع الدول المشاركة ورئيس الاتحاد الافريقي ووجه تحية خاصة لمنتخب فلسطين.

وشاهد الوزير مباراة الافتتاح بين المنتخب المصري والمنتخب الأردني الشقيق وتم عزف السلامين الوطنيين.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية للكرة الطائرة الــ ٢١ للكبار، المقامة على ملاعب استاد القاهرة،، يشارك بها ٦ دول عربية البحرين ، الجزائر ،عمان ، العراق ، الأردن ، فلسطين بالإضافة الي مصر.
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