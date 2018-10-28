إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها فى أحد الفنادق الكبرى ووسط عدد كبير من أصدقائها.



وارتدت إليسا فستانا وردى اللون وظهرت بإطلالة ناعمة، كما رقصت على مجموعة من الأغاني برفقة أصدقائها، وغنت عددا من أغانيها الجديدة.



وظهر فى الفيديو تورتة مميزة وضخمة حملت اسمها بشكل بارز.



وكان ضمن ضيوف الحفل صديقها وديع النجار، الذي ترددت العديد من الشائعات عن ارتباطهما، الماكيير بسام فتوح.



https://www.instagram.com/p/Bpc11_eh8uj/?taken-by=elissaians



