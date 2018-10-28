عبد الحليم علي: عماد متعب مهاجم استثنائي.. وأحلم بتدريب الزمالك

قال عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق، إنه لايجب وضع عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، في كفة واحدة مع أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.



وأضاف عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن متعب آداؤه مختلف تمامًا عن أحمد علي وأحمد جعفر، مشيرًا إلى أنه مهاجم كبير وإمكانياته مميزة، مبديًا كل الاحترام والتقدير للثنائي أحمد علي وأحمد جعفر.



وأكد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق، أنه يطمح في المستقبل أن يتولى تدريب الفريق الأبيض، موضحا أن لديه هدف أن يكون مديرا فنيا للزمالك في المستقبل القريب.



وتابع أنه يسعى لأن يكون مدربًا للزمالك ويترك بصمة واضحة مع النادي تتذكرها الجماهير دائمًا.



وأكد عبد الحليم علي انه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا على حساب الترجي التونسي، قائلا: "المنافسة بين الأهلي والزمالك تكون داخل أرض الملعب، الأهلي يمثل مصر وأتمنى له التوفيق.. المنافسة تكون داخل أرض الملعب بالعمل والجهد والفوز بالبطولات من أجل اللحاق بالنادي الأهلي وليس بالتصريحات".



وقلل عبد الحليم علي من الاتهامات التي وجهت له في بعض الفترات، بخصوص أمور بعيدة عن كرة القدم، بعدما اعتذر في وقت سابق عن عدم العمل بالنادي، قائلا: "مش مشكلة، دي صفحة واتقفلت.. شعرت أني غير قادر على خدمة الزمالك في هذه الفترة، مكانش في نصيب".



واختتم أنه جاهز للعودة للتدريب في أي وقت، مشيرًا إلى أنه اعتذر في وقت سابق بعدما شعر أنها لم تكن مرحلته في العمل.