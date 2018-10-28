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أخبار البلد

اليوم .. الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال قمة العشرين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:10 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية لمدة ٤ أيام، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".

واكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى ألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألماني وكذلك مع رئيس البرلمان البوندستاج إضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الاعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح راضي أنه سيتم مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعي خلال السنوات الأخيرة ".
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