العثور على رضيع بجوار أحد المنازل بمركز كوم حمادة

عثر بعض الأهالى على طفل حديث الولادة بجوار جسر ترعة فرهاش أمام عزبة رامز بمركز كوم حمادة، وتم نقل الطفل بإحدى حضانات المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من "ياسر م ع" 43 سنة نجار ومقيم قرية شبرا أوسيم بدائرة المركز بعثوره على طفل حديث الولادة بجوار جسر ترعة فرهاش أمام عزبة رامز بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل المعثور عليه (ذكر حديث الولاده "عُمر يومين" مربوط الحبل السري يرتدى ملابس بيضاء اللون) وتم إيداع الطفل بإحدى حضانات مستشفى كوم حمادة العام.. وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به وحالته الصحية متوسطة.



وبسؤال المُبلغ المذكور قرر بمضمون ما تقدم.. وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

