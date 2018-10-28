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فن

عرض المسلسل التركي حب أبيض وأسود في الفلبين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
أحمد البهي
تعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل التركي "حب أبيض وأسود" على عرضه في الفلبين خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة العمل الذي حقق نجاحا كبيرا في تركيا حول الطبيبة "اصلي" التي تخفي سرًا كبيرًا، قبل أن تلتقي بالشاب "فرحات" وهو المريض الذي تعالجه، فتنشأ قصة حب بينهما.

"حب أبيض وأسود" عمل كوميدي رومانسي، من بطولة إبراهيم تشيليكول وبرجي اكلاي ونخبة من نجوم الدراما التركية.

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