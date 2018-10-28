الأهلي ينهي مباراة الوصل الإماراتي بالتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة ..فيديو

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب في كأس زايد للأندية أبطال العرب.



الشوط الأول ..



بدأ اللقاء بثورة أهلاوية واختبارات عديدة لحارس مرمى فريق الوصل الإماراتي، وصل الأهلي إلى منطقة جزائه أكثر من مرة ولكن دون أهداف.



وفي الدقيقة الحادية عشرة من المباراة انتفض الوصل ومر بالكرة جناح الفريق من الجهة اليسرى، ومررها ببراعة لمهاجم الفريق "كايو" ولكن أنقذها بامتياز "محمد الشناوي" حارس مرمى الأهلي.



ومن هجمة رائعة للوصل في الدقيقة 14، من المثلث المرعب في هجوم الفريق، ولكن لم يستطع "كايو" مهاجم الفريق الإماراتي هز الشباك بعد تسديدة طائشة على مرمى الشناوي.



ركنية للوصل الإماراتي في الدقيقة 20، مرت بسلام على مرمى الأهلي وارتد نجوم المارد الأحمر ببراعة إلى مرمى الوصل من هجمة منظمة بدأها عاشور من منتصف الملعب.



حكم المباراة يمنع الأهلي من تسجيل هدف في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة أحمد حمودي لـ صلاح محسن، ولكن يستوقفها حكم المباراة بداعي الخطأ "لمسة يد" على صلاح محسن.



خطيرة على الأهلي في الدقيقة 24، تمريرة رائعة من خلف المدافعين كادت أن تتسبب في هدف رائع لصالح الوصل الإماراتي لولا تدخل أحمد علاء مدافع الأهلي، ولكن بخطأ وتسبب في ركلة حرة مباشرة من مكان خطر لصالح الفريق الإماراتي مرت بسلام.



وتلقى خلال هذه الهجمة أحمد علاء الإنذار الأول، ومن بعده استقبل حسام عاشور لاعب وسط الأهلي الكارت الأصفر الثاني للمارد الأحمر.



هجمة منظمة من الأهلاوية في الدقيقة 35، عن طريق أحمد حمودي الذي مررها الى محمد شريف ليسددها سهلة في يد حارس مرمى فريق الوصل الإماراتي.





وأنقذ الشناوي شباك الأهلي من تلقي الهدف الأول عن طريق الوصل الإماراتي، في لقطة رائعة للشناوي الذي تصدى إلى ركلة حرة مباشرة من "ليما" مهاجم الفريق الإماراتي في الدقيقة 37.



حل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بديلا لـ محمد الشناوي، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 41 من عمر المباراة.



هدف أول للأهلي عن طريق أحمد فتحي جاء من ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى مرت من جميع اللاعبين وسكنت الشباك.





الشوط الثاني ..



الدقيقة 52 كاد أن يسجل صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي من انفراد، بعد أن مررها له أحمد حمودي وتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ولكنه تعجل في التسديد لتمر بجوار القائمة الأيسر ويمنع الأهلي من فرصة هدف ثان.





واستمر المارد الأحمر في الهجوم المباغت، وسدد صلاح محسن صاروخية على مرمى الوصل الإماراتي، ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق الإماراتي.





شريف إكرامي ينقذ مرمى الأهلي ويتصدى لتسديدة خطيرة، من لاعب الوصل الإماراتي، في الدقيقة 58 من عمر المباراة كادت أن تهز شباك المارد الأحمر وتعلن عن هدف التعادل.





هجوم مباغت من الأهلي من الجبهة اليمنى، عن طريق أحمد فتحي جناح الفريق، الذي مرر عرضية رائعة على رأس مروان محسن الذي سددها برأسية رائعة، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للوصل.





أهدر محمد شريف الهدف الثاني للأهلي، في الدقيقة 64 جاءت من كرة مررها له أحمد فتحي بيسراه من الجبهة اليمنى، ولكن سددها شريف بطريقة غريبة أبعدها عن شباك فريق الوصل.





محاولات من الوصل للوصول الى مرمى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، بتمريرات من منتصف الملعب لبناء هجمة مرتبة، ولكن دفاع الأهلي يستطيع أن يقطع الكرة ويحول الدفاع لهجمة مميزة في الدقيقة 70.



أحمد الشيخ ينطلق بالكرة من منتصف الملعب ويمرر الكرة لـ "ايمن اشرف" من الجبهة اليسرى ليوصلها لـ "محمد شريف" الذي سقط داخل منطقة الجزاء، بعد عركلته من دفاع الوصل، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة خطأ واستمر اللعب.





فاجأ الوصل منافسه الأهلي وقلب عليه الطاولة وسجل كايو كانيدو كريا في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق رأسية سهلة أخطأ في التصدي لها شريف إكرامي وسكنت شباكه، ثم سجل بينيسيو البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتعلن عن تقدم الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.



واحتسب حكم المباراة أربع دقائق وقت بدل من ضائع يخوضها الفريقين عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة.



تعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي، وسجل الهدف الثاني في اللحظات الحرجة مروان محسن الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع من تسديدة في زحام من اللاعبين داخل منطقة الجزاء.