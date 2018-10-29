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أخبار العالم

السلطات الإندونيسية تعلن سقوط طائرة الركاب المفقودة في البحر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن طائرة ركاب تابعة لشركة ليون أير تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وقال يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

وأضاف أن الطائرة فقدت الاتصال بعد 13 دقيقة من إقلاعها. ولم يتسن معرفة عدد من كانوا على متن الطائرة.
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