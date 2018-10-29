الكشف عن معلومات جديدة حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية معلومات جديدة عن الطائرة التي أعلنت السلطات الإندونيسية تحطمها أثناء رحلة داخلية من جاكرتا.



وقالت الوكالة إن الطائرة هي طراز بيونج 737 ماكس 8، والتي تقل على متنها ما يقرب من 210 ركاب، إلا أن أن السلطات الإندونيسية لم تعلن عن عدد الركاب على متن الطائرة.



وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها لمثل هذا الموديل من الطائرات.



وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت فقدان الاتصال بطائرة ركاب أثناء رحلة داخلية، وذلك قبل أن تعلن تحطمها في البحر، دون أي تفاصيل أخرى.



كان آخر حادث كبير في إندونيسيا في ديسمبر 2014 عندما تحطمت طائرة إيرباص A320 التابعة لشركة طيران آسيا أندونيسيا في المياه بعد إقلاعها من سورابايا إلى سنغافورة وعلى متنها 162 شخصًا.



