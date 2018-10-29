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أخبار العالم

السلطات الإندونيسية تعلن عدد ركاب الطائرة المنكوبة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أعلنت السلطات الإندونيسية أن 187 شخصا كان على متن الطائرة التي تحطمت في البحر أثناء رحلة داخلية من جاكرتا.

وقالت السلطات وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الركاب هم 178 بالغا، و3 أطفال، و7 من طاقم الطائرة.

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت فقدان الاتصال بطائرة ركاب أثناء رحلة داخلية، وذلك قبل أن تعلن تحطمها في البحر، دون أي تفاصيل أخرى.
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