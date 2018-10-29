جماعة يهودية لـ ترامب: غير مرحب بك حتى تتوقف عن استهداف الأقليات

أكد مجموعة من قادة الجماعات اليهودية بالولايات المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد مرحبًا به في بيتسبرج حتى يدين القوميين البيض بعد إطلاق النار على معبد يهودي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وكتب أحد عشر عضوا في فرع "بيند آرك" التابع لبيتسبيرج: شراكة يهودية من أجل العدالة، رسالة إلى ترامب في أعقاب إطلاق النار يوم السبت على معبد شجرة الحياة، أكدوا خلالها أنه ليس مرحب به، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي.



وقالت المجموعة في خطابها الموجه إلى ترامب: "مجموعتنا اليهودية ليست الوحيدة التي تم استهدافها، لقد قوضت عمدًا سلامة الأشخاص الملونين والمسلمين وأفراد المثليين والمعاقين. إن مذبحة الأمس ليست أول عمل إرهابي تحرض ضد مجموعة من الأقليات في بلادنا".



تعرض ترامب لانتقادات شديدة بعد أن فشل في إدانة التفوق الأبيض وأكد أن "اللوم على كلا الجانبين"، وذلك بعد التفوق العنصري الأبيض في العام الماضي في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.



وأضافت المجموعة أيضا أن ترامب غير مرحب به في المدينة حتى يتوقف أيضا عن استهداف الأقليات والمهاجرين واللاجئين.



