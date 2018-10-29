الرئيس الإندونيسي يتوجه لمطار جاكرتا لمساندة أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

كشف مسئولون إندونيسيون عن استعداد الرئيس جوكو ويدودو ، للتوجه إلى مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا ، وذلك للوقوف إلى جانب أهالي وأقارب ضحايا الطائرة المنكوبة.



وقال المسئولون، إن جوكو قرر الوقوف إلى جانب الأهالي في مطار جاكرتا للتعبير عن مواساته لهم وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية.



وكان رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية العثور على حطام الطائرة المنكوبة، وذلك عقب فقد الاتصال بها، بالقرب من جاكرتا.



فيما أكدت السلطات الإندونيسية العثور على المتعلقات الشخصية الخاصة بركاب الطائرة والبالغ عددهم 189 راكبا وطاقم.



ومن جانبه أكد مسئول بلجنة سلامة النقل الإندونيسية، أن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف.