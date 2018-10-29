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فن

كأنه إمبارح يتصدر مؤشر البحث جوجل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
نورا نبيل
تصدر مسلسل "كأنه امبارح" مؤشر البحث جوجل، بعد عرض أول حلقتين من العمل على شاشة سي بي سي، رغم أن العمل سبق عرضه على إحدى القنوات المشفرة.

حققت الحلقة الأولى من العمل نسب مشاهدة تعدت 150 ألف مشاهدة، في حين اقتربت الحلقة الثانية من تحقيق 60 ألف مشاهدة، وهي أرقام جيدة من المنتظر زيادتها خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "كأنه إمبارح" يقوم ببطولته رانيا يوسف ويشاركها البطولة فيه محمد الشرنوبي وأحمد وفيق ومي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه فى البداية حاتم على، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.
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