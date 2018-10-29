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تعليم

اتحاد طلاب تمريض القاهرة: اجتماع مع العميد استعدادا للانتخابات..اليوم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد نبيل عصام رئيس إتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة على استعداد الكلية لإجراء انتخابات إتحاد الطلاب فى مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح نبيل فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن اتحاد الطلاب الحالى يعمل على تنسيق الاستعدادات من خلال اجتماعه مع عميد الكلية والوكلاء اليوم الاثنين ؛ لتحديد التجهيزات من قاعات وإعلانات للانتخابات.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات، حيث يمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر
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