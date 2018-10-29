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اقتصاد

كشف حساب تنمية الصادرات فى سبتمبر..4 معارض دولية و25 تقريرا ترويجيا لمنتجات مصرية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي عن قيام الهيئة بتنفيذ الجناح المصري بـ 4 معارض عالمية تضمنت معرض "آسيا فروت لوجيستكا" لقطاع الحاصلات الزراعية والذى أقيم بهونج كونج بمشاركة 43 شركة مصرية وذلك على مساحة 708 امتار، ومعرض "وورلد فود موسكو " لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والذى أقيم بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 42 شركة مصرية وعلى مساحة 682 مترا مربعا.

كما قامت الهيئة بتنفيذ الجناح المصري بمعرض "ميديك إيست أفريكا " لقطاع الصناعات الطبية والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة 18 شركة مصرية على مساحة 200 متر، وقامت الهيئة ايضا بتنفيذ الجناح المصري بمعرض "مارموماك 2018" لقطاع مواد البناء والذى أقيم بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة 11 شركة مصرية وعلى مساحة 280 مترا مربعا.

وقالت شرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن الهيئة تولت تنظيم مشاركة الشركات المصرية بـ 11 معرضا دوليا (مشاركة فردية) شملت قطاعات الصناعات الطبية والكيماوية والصناعات الهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والكتب والصناعات الغذائية ،مشيرةً إلى أن الهيئة قامت أيضًا بتنظيم بعثة مشترين على هامش معرض فيرنكس دمياط ضمت 70 مشتريا دوليا.

وأضافت انه تم خلال شهر سبتمبر الماضي إعداد 25 تقريرا عن المنتجات المصرية بتنافسية وقبول بالأسواق العالمية في قطاعات مواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة حيث تضمنت هذه التقارير معلومات عن الدول الواعدة والمستهدفة للتصدير، مشيرةً إلى أن الهيئة قامت بتوفير معلومات تصديرية لعدد 125 شركة مصرية في مختلف القطاعات.

وأوضحت الشوربجى أن شهر سبتمبر الماضى شهد عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بتنمية الصادرات تضمنت الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنظيم المعرض التجاري الأول للتجارة البينية الإفريقية واجتماع الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال بالإضافة إلى اجتماع تنسيقي ضم مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديرى للصناعات الطبية استهدف الاتفاق على الشروط الخاصة بإعداد بحوث الأسواق الخارجية لقطاع الصناعات الطبية للدول الإفريقية ، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بين عدد من الجهات المصرية المعنية بالتصدير والنقل البحري لتفعيل جهود ربط الموانئ المصرية بنظيرتها الإفريقية .

ولفتت الرئيس التنفيذي للهيئة أن هيئة تنمية الصادرات شاركت بمنتدى تنمية الصادرات العالمي والذى عقد بزامبيا بمشاركة 1600 من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات والمستجدات المتعلقة بتنمية التجارة العالمية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة وكذا القاء الضوء على استضافة مصر للمعرض الإفريقي للتجارة البينية خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل. ،كما شاركت الهيئة بفعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي والذى عقد بالعاصمة الصينية بكين والذى استهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية .
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