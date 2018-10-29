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شاهد..الرئيس الألماني يستقبل السيسي في القصر الاتحادي الفيدرالي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، فور وصوله إلى القصر الاتحادي الفيدرالي في العاصمة الألمانية برلين.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل مساء أمس الأحد بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين السفير ولفجانج ايشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، والذى يعد أحد أهم المحافل العالمية السنوية التى يلتقي خلال فعالياتها العديد من القادة والشخصيات الدولية من مختلف دول العالم في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، لتبادل وجهات النظر والآراء وبحث سبل تسوية النزاعات سلميًا من خلال الحوار المعمق بين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات .

ويبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع نظيره الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان فولفجانج شويبله، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، سبل توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية في مصر، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
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