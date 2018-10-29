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محافظات

غدًا.. محافظ كفر الشيخ يوزع 25 شهادة أمان وأجهزة طبية لغير القادرين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:18 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، غدًا، الثلاثاء، احتفالية جمعية الأورمان الخيرية، والتي ستُعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى، بديوان عام المحافظة؛ لتوزيع أجهزة طبية وكراسي متحركة ومساعدات مالية لغير القادرين وشهادات أمان للأسر الأكثر احتياجًا.

ويحضر الاحتفال المهندس راضي أمين، سكرتير عام المحافظة، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الاحتفالية تتضمن تسليم 33 سماعة طبية ، و 7 كراسي متحركة ، و25 شهادة أمان للأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة ، لافتًا إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم مساعدة زواج 12 عروسة يتيمة مقبلة على الزواج في إتمام زفافهن ، و تسليم 24 قرض حسن مشروعات تنموية.
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