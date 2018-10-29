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ديني

الأوقاف: دور الشباب في بناء الدول والحضارات موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان " دور الشباب في بناء الدول والحضارات" .

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ومن ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تنفيذ الدورة التثقيفية الخامسة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة لعدد : مائة وخمسين إمامًا بمديرية أوقاف الفيوم لمدة يومين.
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