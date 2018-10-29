طرد مشبوه جديد يثير الذعر في شبكة سي ان ان

اعترضت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم، طردا مشبوها جديدا أرسل لمكتب بريد ولاية أتلانتا ضمن سلسلة الطرود المفخخة المرسلة إلى منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونقلت إذاعة "بي إف إم تي في" الفرنسية عن مصدر بالقناة قوله إنه لا يوجد خطر وشيك حتى الآن وإنه منذ 24 أكتوبر الجاري يتم فحص كافة مكاتب البريد المتعلقة بالشبكة قبل استلامها، وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة من الطرود المشبوهة لم تصل المركز الرئيسي لـ "سي ان ان".



كانت أول حزمة من الطرود قد تم إرسالها يوم 24 أكتوبر الجاري إلى مبنى "تايم وارنر سنتر" بمدينة نيويورك حيث يقع مكتبها الرئيسي.



وقالت القناة وقتها إن الطرد المشبوه كان موجهًا إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق، جون برينان.