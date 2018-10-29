تعرفي على طريقة تحضير كشك الزبادي

يعد الكشك من الأكلات التي تشتهر بمذاق لذيذ، ومميز للغاية، ويمكن القيام بالكشك بعدة طرق مختلفة، وقد قامت الشيف نونا علی صفحتها الرسمية علی فيس بوك بتقديم طريقة كشك الزبادي، والذي يحتوي علی مكونات غنية، وبسيطة للغاية، وإليكم الوصفة بالتفصيل.



مقادير كشك الزبادی:



3 صدور فراخ مسلوقة

نصف كيلو زبادی

لتر حليب

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرقة

ملح

فلفل اسود



(للوجه)

كوب بصل محمر



طريقة تحضير كشك الزبادی:



1- نحضر بولة او طبق غويط ونضع الزبادی عليها الدقيق ونقلب جيدا حتی لا يتكون لدينا ای تكتلات، ونتركها جانبا حوالي نصف ساعة حتی تختمر.

2- ثم نضع حلة علی النار ونضع بها 2 كوب مرقة ونضع عليها جزء من الحليب حتی يغلوا، ونضع الملح والفلفل الأسود، ثم ننزل بالزبادي مع الدقيق ونقلب بإستمرار سريعا بالمضرب السلك حتی نصل للقوام المطلوب ثم ننزل عليهم بالفراخ، ونقلبهم جميعا.



3- ثم نضعها فی طبق التقديم، ونضع علی الوجه البصل المحمر.



4- نعرفه بالدقيق ثم نتخلص من الدقيق الزائد عليه وننزل به فی الزيت حتی يأخذ اللون الذهبي الجميل، ثم يقدم.



ملحوظة لنجاح كشك الزبادي:



من الافضل عمل خليط الكشك فی نفس مكان الزيت والزبدة التی تم تحمير البصل فيها للحصول علی طعم مميز.