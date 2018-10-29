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أخبار العالم

فضيحة جديدة للدوحة.. اختطاف المعارض خالد الهيل فى لندن وتميم المتهم الأول

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:42 م
أمير قطر
أمير قطر
رحيم يسري
"لا جديد في خطاب خيال المآته فلقد تعودنا على التطبير والصياح والعويل، لا توجد حلول ولا توجد بوادر عملية من تميم لإنقاذ ماتبقى من بقايا حكمه.. انتهى" كانت هذه التغريدة آخر ما كتبه المعارض القطري خالد الهيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في سبتمبر الماضي، من بعدها اختفى الهيل ولم يعلن عن مكانه حتى الآن مما أثار التكهنات حول مصيره.

وكشف موقع "قطريليكس" المعارض، عن فضيحة جديدة لنظام أمير قطر في إسقاط المعارضين قائلا إن الأمير تميم خطط لخطف الهيل بعدما وصفه بـ"خيال المآتة"، ووضع سيناريو محكم لإسقاط أبرز المعارضين القطريين.

وأكد الموقع أن المعارض القطري تم اختطافه فى سفارة الدوحة بلندن، موضحا أنه تم استدراجه من قبل مجموعة أفراد تعرفوا عليه منذ فترة، وارتبطوا بشخص يعمل بالملحقية العسكرية بالسفارة القطرية، حيث دعوه لحفل خاص وقيدوه وتم تسليمه للسفارة منذ أسبوعين.

وبحسب الموقع القطري فإن الأمير تميم حاول اغتيال الهيل في لندن واستأجر شخصا لطعنه داخل سيارته، لكنه تمكن من النجاة.

وتنبأ المعارض القطري بتعرضه للاختطاف من قبل النظام القطري، وأكد امتلاكه معلومات تفيد برغبة مسئولي قطر تخديره وخطفه، كما وجه أصابع الاتهام إلى الدوحة في أي مكروه يتعرض له، وحذر المعارضين القطريين من الوقوع فى مثل هذا الفخ.
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