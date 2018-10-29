رفض تظلم مرسي و 14 من قيادات الإرهابية على حكم تأييد التحفظ على أموالهم ومصادرتها

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة؛ برفض تظلم الرئيس المعزول محمد مرسي و ١٤ آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية؛ علي حكم أول درجة بتأييد قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة الإرهابية؛ بالتحفظ علي أموالهم ومصادرتها.



وكانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، أصدرت قرارها بمصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية؛ كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها.



وبموجب قرار لجنة التحفظ تؤول إدارة أموال الكيانات المتحفظ عليها والمصادرة إلى خزينة الدولة؛ والتي لها حق البيع أو الإدارة.



وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، منتصف الشهر الماضي، حكما بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، الصادر وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.