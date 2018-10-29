روتانا تطرح أغنية عاصي الحلاني الجديدة شو بخاف عليكي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية "شو بخاف عليكي" للفنان اللبناني عاصي الحلاني، حصريًا عبر تطبيق ديزر، بعد عقد الشراكة بين روتانا وديزر مؤخرًا.



من ناحية أخرى، يستعد "عاصي" لإحياء حفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 3 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.



كما يلتقي جمهوره المصري للمرة الثالثة على التوالي في هذا المهرجان، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد قطب، في ثالث ليالي المهرجان.



وعلى جانب آخر، يحيى "عاصى" حفلا غنائيا 25 ديسمبر المقبل الذى يتزامن مع احتفالات يوم عيد الميلاد ومن المقرر أن يقام الحفل فى ألمانيا.







