وزير الأوقاف يطلق حملة عالمية تعريفية عن الرسول بعدة لغات

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تقرر إطلاق حملة تعريفية عالمية عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-، ورسالته، باللغات المختلفة، طوال شهر ربيع الأول، لبيان سمو أخلاقه- صلى الله عليه وسلم- ورسالته السمحة الغراء، وكذلك أوجه إنسانيتها وكونها رحمة للعالمين أجمعين، بالإضافة إلى نفي ودحض ما لحق بها من زيغ وزيف المتطرفين.



وأوضح أضاف جمعه، في بيان له منذ قليل، أن الحملة ستنطلق تحت عنوان " رسول الإنسانية " وذلك من خلال عدة فعاليات منها : الخطب والندوات والإصدارات والمترجمات وموقع الوزارة وأئمتها الموفدون لمختلف دول العالم.



كما تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأربع طوال الشهر، كالتالي:



1- "٢ ربيع الأول".. بعنوان: "الرسول- صلى الله عليه وسلم- كما يجب أن نعرفه.



2- "٨ ربيع الأول.. بعنوان: "حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء".



3- "١٥ ربيع الأول".. بعنوان: "الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها".



4- "٢٢ ربيع الأول".. بعنوان: "خيرية الأمة وخيرية رسولها.. وكيف نحقق خيرية الأمة الآن".



واشار البيان إلى أنه سيتم كتابة هذه الخطب كتابة علمية، تراعي فقه الواقع وظروفه ومتطلباته، و ترجمتها للغات المختلفة ونشرها على نطاق واسع طباعيا وإلكترونيا، إضافة إلى المحاضرات والندوات التي تتناول جوانب متعددة من سيرته العطرة وسنته المشرفة طوال هذا الشهر ، ليعرف العالم كله ما هو الإسلام ، ومن هو نبي الرحمة ، نبي الإسلام ، نبي الإنسانية ، نبي السلام ، وسيكون مجال المشاركة في الحملة متاحا لكل محبي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومحبي الإنسانية ومحبي السلام ، وذلك من خلال الآلية والفعاليات التي نعلنها لاحقا على موقع الوزارة الرسمي .