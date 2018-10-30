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سيارات

أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الطرق السريعة بالكامل تعمل بشكل جيد بفضل الاستقرار في الحالة الجوية، ولم تتلق الإدارة أي إخطارات بوجود شبورة أو أمطار قد تؤثر على الحركة المرورية.

وقال "الشربيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، إن هناك أحجامًا مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان والاتجاه الآخر يشهد سيولة مرورية، وأوصى باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.

وأشار إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.

وناشد قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة القيادة، خفض السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.
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