الأمن العام يضبط 223 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لضبط جميع أشكال الخروج على القانون.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 223 قطعة سلاح نارى، و234 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.



ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جميع صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.