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أخبار العالم

الناتو: الحلف وروسيا سيتصرفان على نحو لائق إزاء تدريباتهما في المياه الدولية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
أ ش أ
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، "إنه واثق من أن التحالف العسكري الغربي ممثلا في الحلف، وروسيا سيتصرفان على نحو لائق على خليفة إجرائهما مناورات عسكرية في المياه الدولية قبالة ساحل النرويج".

وأضاف ستولتنبرج - حسبما ذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، " أنه حضر مناورات (منعطف ترايدنت) في بلده النرويج".. مؤكدا أن هذه المناورات وقائية تماما وليست تحريضية.

وأطلع الناتو روسيا على ماهية هذه التدريبات، كما دعاها لمراقبتها، غير أن هذا الأمر لا يزال يغضب الروس، بحسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

وكانت موسكو قد حذرت من أنه قد يتم إجبارها على الرد على أنشطة الناتو العسكرية المتزايدة، حيث أكدت أن خططها البحرية الرامية إلى اختبار الصواريخ في المياه الدولية قريبة من مكان قيام الحلف بأكبر تدريب عسكري له منذ انتهاء الحرب الباردة.

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