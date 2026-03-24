محافظات

محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى احتمالية تعرض المحافظة، غدًا الأربعاء الموافق 25 مارس، لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقا للتوقعات تشهد البلاد طقسًا مضطربًا على أغلب الأنحاء، مع زيادة فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع  احتمالية حدوث ضربات برق.

وفي هذا السياق، شددت محافظ البحيرة على استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني المستمر لكافة الأجهزة التنفيذية، مع تمركز المعدات والآلات وفرق التدخل السريع، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ، خاصة ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار.

مؤكدة على أهمية التنسيق الكامل بين وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب الحماية المدنية، لضمان التعامل الفوري والفعّال مع أي مستجدات.

ووجهت المحافظ باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

الانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

التأكد من الجاهزية الكاملة لمعدات رفع المياه والسيارات المجهزة للتدخل السريع، ومراجعة معدات الطوارئ.

التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل السريع مع أي أعطال محتملة، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.

مراجعة أعمدة وأكشاك ومحولات الكهرباء والتأكد من سلامتها وثباتها، ومتابعة اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ورفع جاهزية فرق الطوارئ بالطرق.

المتابعة اللحظية لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

هذا و تناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات سقوط الأمطار، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة أو بالقرب من تجمعات المياه، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والالتزام بالقيادة الهادئة، وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة أولًا بأول.

