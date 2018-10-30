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أخبار العالم

مصرع وفقدان أربعة أشخاص جراء إعصار يوتو في الفلبين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
أ ش أ
لقيت طفلة مصرعها ، وفقد ثلاثة أشخاص آخرون في الفلبين ، جراء إعصار "يوتو" الذي ضرب شمال البلاد اليوم /الثلاثاء/.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية ، أن الطفلة لقيت مصرعها جراء انهيار أرضي بمحافظة "كالينجا" فيما فقد شخص جرفته المياه ، وآخر جراء انقلاب قارب بمحافظة "أبرا" وفقد صياد بمحافظة "كزون".

وأشارت الشبكة إلى أن إعصار "يوتو" المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلو مترا في الساعة تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المقاطعات ، وأدى إلى سقوط الأشجار وانهيار أسقف المنازل.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفلبينية أجلت أكثر من عشرة آلاف شخص إلى ملاجئ بالأقاليم الشمالية ، قبل أن يضرب الإعصار البلاد.
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