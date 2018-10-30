محافظ القاهرة: خطوات إيجابية لاستئناف تطوير منطقة شق الثعبان

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مشروع تطوير شق الثعبان وبدر الليثي وكوتسيكا لإنتاج الرخام والحرانيت يعتبر مشروعا قوميا.



وأضاف ىمحافظ القاهرة أن هذا المشروع توقف منذ فترة، وتم البدء في اتخاذ خطوات إيجابية لاستئناف عمليات التطوير المنطقة وخروجها للعالمية.



جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بمحافظة القاهرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الصناعة، بحضور عدد من قيادات الجهاز والمحافظة والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.