أحمد جلال يدخل عالم كليبات الكرتون من باب لو حد قابله

أصدر المطرب أحمد جلال أغنيته السينجل الجديدة "لو حد قابله" وهي من إنتاج شركة ميوزيك ميديا، عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .



الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد جابر وألحان أحمد راجح، وتوزيع كريم أسامة، وقد تم التسجيل والميكس والماستر مع مهندس ماهر صلاح .



تم تصوير الأغنية بفكرة جرافيك جديدة، وتدور أحداثها في مغامرات البحر والجو باستخدام شخصيات كرتونية بفكر جديد ومتطور وفكرة الكليب وتحريكه ومونتاجه من إخراج مهندس الجرافيك " بولا هاني" ورسم الشخصيات الفنان فريد عصام .



يتم طرح الأغنية علي جميع منافذ الديجيتال ستورز والسوشيال ميديا، وأيضا خاصية الرينج تونز للتليفونات في جميع شبكات المحمول في كل دول الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي من إنتاج وتوزيع شركة ميوزيك ميديا للإنتاج الفني .