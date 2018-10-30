ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الطرابيلي يعلن استقالته من مجلس إدارة المصري على الهواء مباشرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فجر على الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، مفاجأة مدوية على الهواء مباشرة، حيث أعلن تقدمه باستقالته من مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه قدم كل ما يستطيع من أجل خدمة المصري وفريق الكرة به. 

وأكد في مداخلة هاتفية عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن حسام وإبراهيم حسن، كانا قد قررا العودة لقيادة الفريق مرة أخرى والاعتذار لنادي بيراميدز، حيث أوضح أنه اتفق معهما على ذلك.

وأضاف أنه عقب اتفاقهما معه هاتفه حسام حسن، ليسأله عن حقيقة تولي ميمي عبد الرازق قيادة الفريق عقب إعلان النادي رسميا تولي عبد الرازق قيادة الإدارة الفنية للفريق.

وأكمل أن حسام حسن، رفض العودة مجددا عقب ذلك حيث أكد أن عودته في ظل تواجد عبد الرازق ستتسبب في أزمة كبرى.

واختتم حديثه مؤكدا أن البعض سعى لإحداث وقيعة بين حسام حسن، والإدارة للنيل من استقرار الفريق.
loading...

ترشيحاتنا

كوريا تقدم تكنولوجيا جديدة لزيادة سرعة الإنترنت في مصر.. صور

5 معلومات لا تفوتك عن تعاقد حسام حسن مع بيراميدز

الحبس 3 سنوات لأم أطفال المريوطية وصديقتها وعاما لزوجها

نجم ليفربول يوضح سر استمرار تألق محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

ضاحي خلفان يوجه رسالة مؤثرة لـ حاكم دبي بعد مسحه دموع طفلة مغربية

الحضري يوجه رسالة للخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ ٦٤

جون أنطوي الهدف الأول للزمالك فى الميركاتو الشتوى

علي جمعة يكشف عن صيغة للدعاء تبطل معها الصلاة .. فيديو

ميمي عبدالرازق يكشف عن الجهاز المعاون له في تدريب المصري

شوبير ودينا الرفاعي يفوزان بمقعدي اتحاد الكرة بالانتخابات التكميلية

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

210 أعضاء يشاركون في انتخاب عضوي إدارة اتحاد الكرة الجديدين.. صور

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

المسجد العباسي وكنيسة أوجينى يستقبلان وفود سفينة السلام ببورسعيد

فيديو

هاني النقراشي: استقرار الكهرباء مهم حتى لو ارتفعت الأسعار
السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين
السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟