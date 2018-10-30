الطرابيلي يعلن استقالته من مجلس إدارة المصري على الهواء مباشرة

فجر على الطرابيلي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، مفاجأة مدوية على الهواء مباشرة، حيث أعلن تقدمه باستقالته من مجلس إدارة النادي، مؤكدا أنه قدم كل ما يستطيع من أجل خدمة المصري وفريق الكرة به.



وأكد في مداخلة هاتفية عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن حسام وإبراهيم حسن، كانا قد قررا العودة لقيادة الفريق مرة أخرى والاعتذار لنادي بيراميدز، حيث أوضح أنه اتفق معهما على ذلك.



وأضاف أنه عقب اتفاقهما معه هاتفه حسام حسن، ليسأله عن حقيقة تولي ميمي عبد الرازق قيادة الفريق عقب إعلان النادي رسميا تولي عبد الرازق قيادة الإدارة الفنية للفريق.



وأكمل أن حسام حسن، رفض العودة مجددا عقب ذلك حيث أكد أن عودته في ظل تواجد عبد الرازق ستتسبب في أزمة كبرى.



واختتم حديثه مؤكدا أن البعض سعى لإحداث وقيعة بين حسام حسن، والإدارة للنيل من استقرار الفريق.