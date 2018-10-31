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رياضة

اليوم.. أرسنال يستضيف بلاكبول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه محترفنا المصري محمد النني، نظيره بلاكبول الذي يلعب بالدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، اليوم، الأربعاء، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب "الإمارات"، في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان أرسنال تأهل إلى ثمن نهائي كأس الرابطة، بعدما حقق الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 3-1، عن طريق داني ويلبيك الذي أحرز الهدف الأأول والثاني، ولاكازيت الذي أحرز الهدف الثالث.

ومن المنتظر أن يشارك محمد النني أساسيًا في مباراة اليوم، مثلما شارك في اللقاء الماضي أمام برينتفورد منذ بدايته، حتى تم إستبداله في الدقيقة 84، وحل بدلًا منه زميله السويسري جرانيت تشاكا.

وكان أوناي إيمري، مدرب أرسنال، أكد أن بيتر تشيك حارس مرمى الجانرز، تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وسيبدأ مواجهة بلاكبول.

ويلتقي اليوم أيضًا في نفس التوقيت، وستهام وتوتنهام، وتشيلسي وديربي كاونتي، وميدلزبره وكريستا بالاس.
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