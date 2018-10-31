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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يفتتح EGYPT GATE EXPO الأربعاء المقبل

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
يفتتح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، معرض «EGYPT GATE EXPO» يوم الأربعاء المقبل 7 نوفمبر ولمدة 4 أيام بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمشاركة أكبر 25 مطورًا عقاريًا فى مصر.

ويشهد معرض «EGYPT GATE EXPO» تسويق أكثر من 85 مشروعًا متنوعًا بين السكنى والسياحى والتجارى والإدارى والخدمى فى جميع أنحاء مصر، ويحظى مطورو تلك المشروعات بثقة كبيرة من جمهور السوق العقارى وعلى وجه التحديد شريحتى «A.B+» لما تتمتع به الشركات المشاركة من خبرات واسعة فى القطاع العقارى.

وأكد المشاركون أن هذا المعرض بما يضمه من خبرات كبرى الشركات العقارية فى مصر يعد مؤشرا قويا لقياس اتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، باعتباره الحدث الأهم الذى تشهده مصر فى الربع الأخير من 2018.

وأضافوا أن هذا المعرض الهام فرصة لاستثمار الفوائض المالية للمصريين، لاسيما فى ظل انخفاض الفوائد البنكية وأسعار الذهب، مؤكدين أن الشراء فى الوقت الحالى يعد بالفعل فرصة لن تتكرر مرة أخرى.

وأشاروا إلى أن هذا التجمع العقارى الفريد يشمل الشركات العقارية التى تمتلكها الدولة، سواء وزارة الإسكان أو وزارة قطاع الأعمال العام، أو شركات القطاع الخاص.
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