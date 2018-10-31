تعرف على مواعيد المباريات العالمية اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأربعاء، إقامة العديد من المباريات المهمة في الكؤوس الأوروبية، ومباراة في الدوري الإيطالي، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
الدوري الإيطالي:
ميلان X جنوى .. 9:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 4
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
3 مباريات الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وهى:
آرسنال X بلاكبول beIN SPORTS HD 1
وست هام يونايتد X توتنهام هوتسبير beIN SPORTS HD 5
تشيلسي X ديربي كاونتي beIN SPORTS HD 2
ميدلزبره X كريستال بالاس .. 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 13 EN
كأس ملك إسبانيا:
ميليا X ريال مدريد .. 8:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ليونيسا X برشلونة .. 10:30 مساءً.. beIN SPORTS HD 3
كأس ألمانيا:
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين .. 7:30 مساءً .. EuroSport 2 Polska