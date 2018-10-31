مصر تستضيف كبرى التدريبات العربية العسكرية درع العرب -1 بمشاركة 8 دول

تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك "درع العرب -1" والذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية فى المدة من 3-11/16/ 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.





حيث بدأ توافد القوات العربية المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية حيث تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة لكلًا من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من "المغرب ، لبنان" بصفة مراقب.





يأتي التدريب "درع العرب -1" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهه التحديات المشتركة ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.



