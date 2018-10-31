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رياضة

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:21 م
كينو
كينو
منتصر الرفاعى
تلقي مسئولو نادي بيراميدز اف سي عرضا كبيرا من أحد الأندية الصينية لشراء البرازيلى كينو مهاجم الفريق البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب النادى الصينى فى شراء كينو مقابل ١٧مليون دولار بعدما لقي اللاعب اهتمام امسئوليه.

ولفت الساحر البرازيلى كينو الانظار بشدة عقب تألقه الكبير فى الدورى المصرى مع ناديه بيراميدز .

وكانت انباء قد ترددت عن احتمالية انتقال كينو إلى النادى الأهلى المصرى فى يناير المقبل الا ان العرض الصينى يهدد تلك الصفقة التى ترغب الجماهير الحمراء في إتمامها بشدة .
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