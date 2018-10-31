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أخبار العالم

الفنكوش الإيراني.. المقاتلة كوثر تظهر من جديد

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:42 م
حسن روحاني داخل قمرة
حسن روحاني داخل قمرة قيادة كوثر
حسام رضوان
أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو سيتسلم قريبا مقاتلة "كوثر" المصنعة محليا، وشهدت عملية إزاحة الستار عنها فضيحة مدوية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، قال حاتمي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الخط الإنتاجي لهذه المقاتلة سيتم تدشينه، كما أن المقاتلة سيتم تسليمها لسلاح الجو قريبا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أزاح الستار عنها بنفسه في أغسطس الماضي، والتقطته الكاميرات أثناء تواجده داخل قمرة القيادة.

وكشف موقع ذا "أفييشنست" المتخصص بالطيران الحربي حقيقة المقاتلة "الكوثر"، وأنها طائرة أمريكية نوع "إف-5 إف تايجر" قديمة الطراز.
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