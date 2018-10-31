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حوادث

ضبط صاحب مصنع بُن يستخدم خامات مجهولة المصدر بالقليوبية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة "البن" لاستخدامه خامات ومواد مجهولة المصدر وعلامات تجارية غير مسجلة.

وأكدت تحريات إدارة شرطة مباحث التموين، قيام "صلاح.ر.ى" صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة وطحن البن، كائن بدائرة قسم شرطة العبور، وذلك لحيازته واستخدامه خامات رديئة معاد تدويرها ومواد مجهولة المصدر لا يوجد لها أي أوراق أو مستندات تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها في ذلك المنتج واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، وتعبئته داخل أكياس مثبت عليها تواريخ إنتاج وصلاحية وإعادة طرحه للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وأمكن ضبط المتهم و(3 ماكينة طحن بن - 2 ماكينة تحميص بن - ماكينة تغليف - ماكينة لضغط أكياس البن - ماكينة لطبع تاريخ الإنتاج والصلاحية - 480 كيلو جرام حبيبات بن خام - 100 كيلو جرام بن تحت التحميص والتجهيز - 220 كيس بن تحت الإنتاج والتعبئة - 100 كيلو جرام بن معبأ داخل أكياس منتج نهائى معد للبيع) واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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