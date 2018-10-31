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أخبار العالم

المبعوث الأممي إلى اليمن: مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع خلال شهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:27 م
مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
أ ش أ
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على عقد مفاوضات جديدة بين أطراف النزاع في ذلك البلد في غضون شهر.

وقال جريفيث - عبر حسابه الخاص على المواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس دعا في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار في اليمن ومشاركة جميع أطراف النزاع في مفاوضات تعقد في غضون الـ30 يوما المقبلة.
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